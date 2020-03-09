Авария в Уфе: на перекрестке у светофора женщина за рулем Audi Q5 врезалась в попутный Renault Logan

В минувшее воскресенье, 8 марта, в столице Башкортостана произошла авария на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР. О происшествии в своем блоге сообщил начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.







По его данным, 54-летняя женщина за рулем Audi Q5 врезалась в попутный Renault Logan, который остановился на красный сигнал светофора.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

В итоге травму получила 40-летняя пассажирка Renault – ей понадобилась медицинская помощь.Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий, в которых различные травмы получили восемь человек. Автоинспекторы задержали 48 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.