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Авария в Уфе: на перекрестке у светофора женщина за рулем Audi Q5 врезалась в попутный Renault Logan

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на перекрестке у светофора женщина за рулем Audi Q5 врезалась в попутный Renault Logan

В минувшее воскресенье, 8 марта, в столице Башкортостана произошла авария на пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР. О происшествии в своем блоге сообщил начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

По его данным, 54-летняя женщина за рулем Audi Q5 врезалась в попутный Renault Logan, который остановился на красный сигнал светофора.

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В итоге травму получила 40-летняя пассажирка Renault – ей понадобилась медицинская помощь.

Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий, в которых различные травмы получили восемь человек. Автоинспекторы задержали 48 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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