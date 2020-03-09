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В Уфе полуголая девушка пыталась поймать попутку

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 8
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе полуголая девушка пыталась поймать попутку

Утром 9 марта жители центра Уфы могли наблюдать из окна необычную картину. Возле проезжей части на улице Заки Валиди разгуливала полуголая девушка и, судя по жестам, пыталась поймать попутку.

Юную автостопщицу в купальнике засняли на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что компанию ей составляют еще одна девушка и парень.

"Я обожаю Телецентр. Почему? Потому что вот такое происходит постоянно. Почему девушка полуголая, я этого не понимаю. Что она делает?", - задается вопросом авто видеозаписи.
Пользователи стали строить свои догадки относительно того, что происходит. Некоторые предположили, что это просто последствия проигранного спора или розыгрыш водителей. Другие же сделали вывод, что девушка просто очень хорошо отметила 8 Марта.

Источник: www.ufa.kp.ru
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