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8 марта в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая зажигалкой

Добавлено: 09.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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8 марта в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая зажигалкой

Вчера, 8 марта, в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая флористам металлической зажигалкой. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на такой поступок его толкнуло желание поздравить сожительницу с Международным женским днем.

Уточняется, что происшествие случилось в магазине по улице 70 лет Октября. 43-летний местный житель ворвался в помещение с предметом, похожим на пистолет. Угрожая работницам салона, налетчик требовал денег. Одну из присутствующих женщин он схватил за волосы и заставил лечь на пол. В этот момент в магазин зашел клиент – 56-летний мужчина набросился на преступника и обезвредил его. Как оказалось, налетчик пошел на ограбление с металлической зажигалкой. Подоспевшая охрана передала преступника полицейским.

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Выяснилось, что мужчина был ранее судим. Он дал признательные показания в отделении. Налетчик рассказал, что он очень хотел поздравить свою сожительницу с 8 марта, но денег на подарок у него не было – их он пропил накануне. Дебошира заключили под стражу, и возбудили в отношении него уголовное дело по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ).

Отмечается, что 56-летний мужчина, обезвредивший преступника, приобрел в той же цветочной лавке букет для жены с хорошей скидкой.
 
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Источник: gorobzor.ru
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