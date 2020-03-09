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В Янауле автобус врезался в электроопору

Добавлено: 09.03.20
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янауле автобус врезался в электроопору

В башкирском Янауле пассажирский автобус «НефАЗ» наехал на электроопору. ДТП произошло сегодня, 9 марта, днем

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Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно лишь, что автобус не вписался в поворот и наехал на электроопору. По мнению очевидцев, этот участок слишком узок для маневрирования таких больших автобусов и давно нуждается в расширении.

Источник: gtrk.tv
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