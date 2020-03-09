В Янауле автобус врезался в электроопору
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В башкирском Янауле пассажирский автобус «НефАЗ» наехал на электроопору. ДТП произошло сегодня, 9 марта, днем
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Источник:
gtrk.tv
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