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В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Ю. Гагарина

Добавлено: 09.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Ю. Гагарина

Сегодня, 9 марта, около 15:54 в Уфе по адресу улица Ю. Гагарина 68/2 загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. На место выехали пожарные, сотрудники полиции и медики. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелось имущество в двухкомнатной квартире на 8 этаже 12-этажного дома на площади 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 16:21, открытое горение ликвидировали в 16:24. Как выяснилось, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пожарные эвакуировали еще 12 человек с верхних этажей.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
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