В Учалах обнаружили мешки с трупами собак

Жуткую находку сделали в праздничный день 8 марта в Учалах. Местные жители обнаружили на улице несколько мешков, в которых находились бездыханные тела животных - взрослой собаки и ее полуторамесячных щенков.







Страшные снимки выложила в городском паблике местная жительница Лена Л., занимающаяся помощью бездомным животным. По ее словам, все собаки стали жертвами жестокой расправы.

«Убивали их в мешках. О чем говорят дыры в них. Затолкали туда и били чем-то тяжёлым. Сколько жестокости в этом поступке!», - сокрушается девушка.

«Проклинайте тех, кто эти собак бросил. Бездомные собаки, тем более стаями, бродить по городу не должны. Жизни и здоровье детей дороже! Согласен, жаль животных. Но вина в этом не тех, кто их истребляет, а тех, кто бросил», - прокомментировал пост Илья Т..

Фото: соцсети

Многих горожан также, как и Лену, возмутила вопиющая жестокость, с которой были убиты собаки. В комментариях люди требовали дать делу ход, привлечь виновных по статье 245 УК РФ - Жестокое обращение с животными. Однако нашлись и те, кто не преминул напомнить, что проблема бездомных животных по-прежнему актуальна и ее тоже нужно решать.