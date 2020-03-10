Авария в Уфе: автобус с пассажирами влетел в столб и врезался иномарку | видео
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Накануне, 9 марта, вечером в Уфе на улице Вокзальная возле железнодорожного вокзала произошло серьёзное ДТП.
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В салоне автобуса находилось 20 пассажиров, три женщины обратились за медицинской помощью.
«Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП», — отмечают в региональном ГИБДД.
«Опасный спуск, сама там пару раз адреналин получила…» — пишут горожане. «При таком гололёде неудивительно, наверняка все травмпункты переполнены».
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ
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