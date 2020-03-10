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Авария в Уфе: автобус с пассажирами влетел в столб и врезался иномарку | видео

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: автобус с пассажирами влетел в столб и врезался иномарку | видео

Накануне, 9 марта, вечером в Уфе на улице Вокзальная возле железнодорожного вокзала произошло серьёзное ДТП. 

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32-летняя женщина за рулем автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту №74, влетела в столб. От удара автобус врезался в припаркованный Daewoo Nexia. 

В салоне автобуса находилось 20 пассажиров, три женщины обратились за медицинской помощью. 
«Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП», — отмечают в региональном ГИБДД. 
«Опасный спуск, сама там пару раз адреналин получила…» — пишут горожане. «При таком гололёде неудивительно, наверняка все травмпункты переполнены».

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ
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