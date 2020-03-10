Авария в Уфе: автобус с пассажирами влетел в столб и врезался иномарку | видео

Накануне, 9 марта, вечером в Уфе на улице Вокзальная возле железнодорожного вокзала произошло серьёзное ДТП.

«Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП», — отмечают в региональном ГИБДД.

«Опасный спуск, сама там пару раз адреналин получила…» — пишут горожане. «При таком гололёде неудивительно, наверняка все травмпункты переполнены».

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Фото: ГИБДД РБ

32-летняя женщина за рулем автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту №74, влетела в столб. От удара автобус врезался в припаркованный Daewoo Nexia.В салоне автобуса находилось 20 пассажиров, три женщины обратились за медицинской помощью.