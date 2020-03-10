В Уфе вандалы разгромили еще две умные остановки

Администрация Уфы передала, что в столице за предпраздничные дни зафиксировали сразу два случая вандализма в отношении «умных» остановок.







В мэрии сообщили, что на одной остановке, которая находится на Сосновской улице в Максимовке, разбили стекла, а на Первомайской выбили боковую стенку, причем, предположительно, это было сделано во время наезда автомобиля. Остановка на Первомайской в настоящий момент демонтирована, отмечается в сообщении.

«Напоминаем, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание за порчу городского имущества. Согласно статье 214, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы. Также виновному могут быть назначены обязательные работы сроком до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев», – обратились власти к жителям и гостям столицы.



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Фото: «БашДТП»

В администрации также попросили бережно относиться к родному городу и району, соблюдать порядок и чистоту в общественных местах, дворовых территориях и улицах.