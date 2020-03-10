В Уфе пятеро неизвестных избили и расстреляли из "травмата" мужчину
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В столице Башкирии 45-летний мужчина стал жертвой нападения на улице. Возле здания сауны в Кировском районе на уфимца напали пять неизвестных мужчин, избили его и расстреляли из травматического пистолета.
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После нападения мужчина добрался домой и вызвал «скорую», где и сообщили правоохранительным органам о преступлении. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
«Возбуждено уголовное дело. Розыск злоумышленника продолжается. По предварительным данным конфликт произошел на личной почве», —отметили в пресс-службе ведомства.
Источник:
gorobzor.ru
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