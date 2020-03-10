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В Уфе пятеро неизвестных избили и расстреляли из "травмата" мужчину

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пятеро неизвестных избили и расстреляли из "травмата" мужчину

В столице Башкирии 45-летний мужчина стал жертвой нападения на улице. Возле здания сауны в Кировском районе на уфимца напали пять неизвестных мужчин, избили его и расстреляли из травматического пистолета.

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Об этом рассказали в МВД по Башкирии. Инцидент произошел на минувших выходных, 6 марта.

После нападения мужчина добрался домой и вызвал «скорую», где и сообщили правоохранительным органам о преступлении. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
«Возбуждено уголовное дело. Розыск злоумышленника продолжается. По предварительным данным конфликт произошел на личной почве», —отметили в пресс-службе ведомства.
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Источник: gorobzor.ru
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