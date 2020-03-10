В Калтасинском районе мужчина набросился с ножом на собутыльника

В Башкирии встреча двух приятелей завершилась кровавой разборкой. Мужчины поссорились, и один из них ранил второго ножом. Потерпевшего экстренно госпитализировали.





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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел вна прошлой неделе. 40-летний житель деревни Киебак встретился со своим 59-летним приятелем из села Калтасы. Без спиртного дело не обошлось. Однако во время застолья собутыльники поссорились. Старший товарищ выхватил нож и нанес своему обидчику удар.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение, передает отдел МВД России по Калтасинскому району.