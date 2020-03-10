В Калтасинском районе мужчина набросился с ножом на собутыльника

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Калтасинском районе на прошлой неделе. 40-летний житель деревни Киебак встретился со своим 59-летним приятелем из села Калтасы. Без спиртного дело не обошлось. Однако во время застолья собутыльники поссорились. Старший товарищ выхватил нож и нанес своему обидчику удар.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение, передает отдел МВД России по Калтасинскому району. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram