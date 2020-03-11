Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалинском районе поезд протаранил лесовоз

В Учалинском районе поезд протаранил лесовоз

Добавлено: 11.03.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
В Учалинском районе поезд протаранил лесовоз

Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Башкирии. В Учалинском районе поезд протаранил лесовоз. Только по счастливой случайности все остались живы. 

На одном из железнодорожных переездов в Учалинском районе минувшим вечером произошло жуткое ДТП. Проезжающие мимо водители услышали гудение приближающегося поезда, свист тормоз, вслед за ним последовал сильный грохот. Прямо на переезде паровоз на скорости протаранил груженый лесовоз. 

В Учалах обнаружили мешки с трупами собак

Читайте также:

В Учалах обнаружили мешки с трупами собак
От удара грузовик развернуло боком, поезд остался на рельсах. Бревна посыпались из кузова лесовоза. На место происшествия незамедлительно вызвали сотрудников МЧС, полицию и скорую помощь. 
- Пока на данный момент устанавливаются причины произошедшего. Есть версия, что водитель лесовоза отвлекся и не заметил приближающегося поезда. Сейчас мы проверяем эту версию, сообщили в в правоохранительных органах. 
К счастью в этот раз обошлось без жертв. Водитель лесовоза отделался легким испугом.

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
Происшествия
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
Авария в Абзелиловском районе: «Рено Логан» врезался в припаркованный на обочине трактор-лесовоз
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: «Рено Логан» врезался в припаркованный на обочине трактор-лесовоз
В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека
Происшествия
В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
В Башкирии столкнулись поезд и грузовой автомобиль
Происшествия
В Башкирии столкнулись поезд и грузовой автомобиль
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
Происшествия
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
Общество
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Общество / Происшествия
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: