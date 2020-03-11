ДТП Октябрьский: в тумане столкнулись три автомобиля, два человека пострадали

В Башкирии в условиях тумана столкнулись три автомобиля. Авария произошла накануне, 10 марта, в городе Октябрьском.







Как рассказали дорожные полицейские, 25-летний житель поселка Уруссу за рулём ВАЗ-2114 не соблюдал дистанцию и влетел в попутный KIA Rio, за рулем которой находился 40-летний местный житель. После этого отечественную легковушку выкинуло на встречку, где он столкнулся с «УАЗом-Патриотом».

— В результате аварии пострадали водители ВАЗ-2114 и «Патриота». Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Фото: ГИБДД по РБ