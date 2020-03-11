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В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы

Добавлено: 11.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы

В пятницу 7 марта в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии произошла трагедия. В одном из частных домов по улице Советской родители в канун праздника обнаружили бездыханное тело своей 12-летней дочери.

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С места смерти школьницы правоохранители изъяли веревку и одежду. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Что стало причиной ЧП, уточняется. Девочку уже похоронили в родной деревне.

Источник: www.ufa.kp.ru
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