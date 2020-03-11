В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы
Комментарии (0)
В пятницу 7 марта в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии произошла трагедия. В одном из частных домов по улице Советской родители в канун праздника обнаружили бездыханное тело своей 12-летней дочери.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Что стало причиной ЧП, уточняется. Девочку уже похоронили в родной деревне.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Белорецком районе при загадочных обстоятельствах умер 2-месячный ребенок
Происшествия
В Уфе школьница обвинила в своей смерти учителя
Происшествия
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
Происшествия
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
Происшествия
В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
Происшествия
В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка