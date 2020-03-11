В Аскинском районе обнаружили тело 12-летней школьницы

В пятницу 7 марта в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии произошла трагедия. В одном из частных домов по улице Советской родители в канун праздника обнаружили бездыханное тело своей 12-летней дочери.



С места смерти школьницы правоохранители изъяли веревку и одежду. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Что стало причиной ЧП, уточняется. Девочку уже похоронили в родной деревне.