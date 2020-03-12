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В Иглинском районе подростки за ночь ограбили 5 домов

Добавлено: 12.03.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе подростки за ночь ограбили 5 домов

В селе Урман Иглинского района был совершен ряд дерзких ограблений. Молодые люди за одну ночь обчистили пять домов. На след грабителей быстро вышли сотрудники правоохранительных органов.

Ограбленные дома в Урмане принадлежат уфимцам, которые на зимнее время почти не приезжают на садовые участки. Этим воспользовались 15-летний и 21-летний парни, которые забирались в помещение через окна. По сообщениям пресс-службы МВД Башкирии, молодые люди вынесли из домов металлические изделия и электропровода, которые сдали в пункт приема лома.

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Подростки дали признательные показания в полиции. Выяснилось, что 21-летний парень уже был судим за убийство. Младшего воришку отпустили под подписку о невыезде, а старшего заключили под стражу.

Источник: bash.news
Фото: МВД по Башкирии
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