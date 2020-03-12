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В Белорецком районе из реки Белой достали тело мужчины

Добавлено: 12.03.20
Просмотров: 31
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе из реки Белой достали тело мужчины

В Башкирии в Центр обработки вызовов Системы-112 накануне вечером поступило сообщение о том, что в селе Серменево Белорецкого района около реки Белой под обрывом сидел мужчина. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По данным пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, в какой-то момент мужчина пропал из вида. В экстренные службы позвонил очевидец.
«Сегодня на поиски выезжали сотрудники Аварийно-спасательной службы. В ходе водолазных работ было найдено тело утонувшего мужчины, 1964 года рождения, и передано полицейским», — сообщили в ведомстве.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
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