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В Уфе по собственной воле из жизни ушла молодая девушка

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе по собственной воле из жизни ушла молодая девушка

10 марта в Уфе нашли мертвой молодую девушку. На данный момент стало известно, что она ушла из жизни по собственной воле. 

«Моя единственная и любимая девочка. Царствия тебе небесного. Скорбим. Любим», – выразила свою боль ее мама. 

Валерия Ц. приняла решение покончить с жизнью дома, в тот момент, когда никого из родных не было в квартире. Девушку обнаружили, лишь когда она была уже мертва. Медики приехавшие на вызов констатировали смерть.

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Близкие друзья Леры не понимают, что послужило причиной ухода из жизни. По их словам, родные ее очень сильно любили.
«Она ушла. Никому, ничего не сообщила. Она частенько была в депрессии. Она себя постоянно недолюбленой считала, хотя ее мама ее очень сильно любила, и не забывала никогда про нее... Ушла она, никому ничего не сообщив, и не оставив записки, но мое мнение, что  это точно не из-за любви. Я считаю, тут какая-то глубокая причина есть... Как-будто ее вынудили», – рассказала ее знакомая. 
Друзья Валерии, рассказали, что в последнее время девушка отстранилась от всех, хотя всегда была жизнерадостной и доброй.  
«Она словно в себя ушла. Она как-будто пропала просто, ограничила себя обществом. А потом совершенно случайно я узнаю, что она покинула нас всех. Мое мнение, что возможно она могла куда-то вляпаться, и ее заставили сделать этот шаг, потому что сколько боли она перетерпела и всегда справлялась. Но этого я не знаю, тут есть какая-то скрытая и весомая причина. Может быть кто-то ее на деньги поставил, не понимаю я, что случилось», – поделилась подруга. 

Похоронили девушку накануне на кладбище в Шакше. Проводить ее пришло огромное количество людей – близкие, члены семьи и друзья. В соцсетях до сих пор выражают соболезнования и слова скорби. 

«Лера! Мы тебя помним! Твои уход для нас, как «гром среди ясного неба"! Светлая память тебе!», – выражают соболезнования неравнодушные. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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