В Уфе по собственной воле из жизни ушла молодая девушка

10 марта в Уфе нашли мертвой молодую девушку. На данный момент стало известно, что она ушла из жизни по собственной воле.
«Моя единственная и любимая девочка. Царствия тебе небесного. Скорбим. Любим», – выразила свою боль ее мама.
Валерия Ц. приняла решение покончить с жизнью дома, в тот момент, когда никого из родных не было в квартире. Девушку обнаружили, лишь когда она была уже мертва. Медики приехавшие на вызов констатировали смерть.
Близкие друзья Леры не понимают, что послужило причиной ухода из жизни. По их словам, родные ее очень сильно любили.
«Она ушла. Никому, ничего не сообщила. Она частенько была в депрессии. Она себя постоянно недолюбленой считала, хотя ее мама ее очень сильно любила, и не забывала никогда про нее... Ушла она, никому ничего не сообщив, и не оставив записки, но мое мнение, что это точно не из-за любви. Я считаю, тут какая-то глубокая причина есть... Как-будто ее вынудили», – рассказала ее знакомая.
Друзья Валерии, рассказали, что в последнее время девушка отстранилась от всех, хотя всегда была жизнерадостной и доброй.
«Она словно в себя ушла. Она как-будто пропала просто, ограничила себя обществом. А потом совершенно случайно я узнаю, что она покинула нас всех. Мое мнение, что возможно она могла куда-то вляпаться, и ее заставили сделать этот шаг, потому что сколько боли она перетерпела и всегда справлялась. Но этого я не знаю, тут есть какая-то скрытая и весомая причина. Может быть кто-то ее на деньги поставил, не понимаю я, что случилось», – поделилась подруга.
Похоронили девушку накануне на кладбище в Шакше. Проводить ее пришло огромное количество людей – близкие, члены семьи и друзья. В соцсетях до сих пор выражают соболезнования и слова скорби.
«Лера! Мы тебя помним! Твои уход для нас, как «гром среди ясного неба"! Светлая память тебе!», – выражают соболезнования неравнодушные.