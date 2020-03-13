Житель Уфы напал на электромонтера, который за долги отключил ему электричество

В Шакше местный житель напал с дубиной на сотрудника «Башкирэнерго». Инцидент произошел 11 марта. Как сообщили в компании, у мужчины за долгие месяцы набралось 162 тысячи рублей долга за электричество.







В организации было принято решение отключить подачу энергии. Однако должник решил по-своему защитить свой дом – напал на электромонтера с дубиной. Также он уничтожил документы и пытался угнать автомобиль пострадавшего.

«Местный житель незаконно требовал восстановить подачу электроэнергии в дом, который был отключен по заявке ООО «ЭСКБ» («Башэлектросбыт») из-за многомесячной неоплаты потребленных киловатт. На все эти противоправные действия электромонтер не отвечал, пытаясь словами успокоить разбушевавшегося гражданина»,— рассказали в компании.

Фото: Башкирэнерго