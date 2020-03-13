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Житель Уфы напал на электромонтера, который за долги отключил ему электричество

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Житель Уфы напал на электромонтера, который за долги отключил ему электричество

В Шакше местный житель напал с дубиной на сотрудника «Башкирэнерго». Инцидент произошел 11 марта. Как сообщили в компании, у мужчины за долгие месяцы набралось 162 тысячи рублей долга за электричество.

В организации было принято решение отключить подачу энергии. Однако должник решил по-своему защитить свой дом – напал на электромонтера с дубиной. Также он уничтожил документы и пытался угнать автомобиль пострадавшего.

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«Местный житель незаконно требовал восстановить подачу электроэнергии в дом, который был отключен по заявке ООО «ЭСКБ» («Башэлектросбыт») из-за многомесячной неоплаты потребленных киловатт. На все эти противоправные действия электромонтер не отвечал, пытаясь словами успокоить разбушевавшегося гражданина»,— рассказали в компании.
Потерпевший прошел обследование в медицинское учреждение, где у него зафиксировали травмы. После он обратился в правоохранительные органы.

Еще одной жертвой нападения стал 45-летний житель столицы Башкирии. Возле здания сауны в Кировском районе на уфимца напали пять неизвестных мужчин, избили его и расстреляли из травматического пистолета.

Источник: gorobzor.ru
Фото: Башкирэнерго
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