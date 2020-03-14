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Авария в Дюртюлинском районе: на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3

Накануне, 13 марта, в Дюртюлинском районе республики произошло жесткое ДТП. На 10 километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3. 
 

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В результате аварии 55-летний водитель отечественной легковушки госпитализирован с переломами, сообщили  в республиканской Госавтоинспекции.
 
Всего за сутки в республике произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь человек. 

На днях автобус «Башавтотранса», совершавший рейс из Стерлитамака в Набережные Челны, попал в ДТП. В аварии пострадали 9 пассажиров.

Источник: gtrk.tv
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