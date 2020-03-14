Во время конно-спортивного турнира «Терра Башкирия», лошадь скинула наездника и сбежала | видео

С уфимского ипподрома во время конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» сбежала лошадь. Инцидент произошел сегодня днем, 14 марта. О случившемся в социальных сетях рассказал заместитель руководителя Агентства печати и СМИ республики Артур Валеев.





«С уфимского ипподрома сбежала лошадь. Видел это своими глазами. Перед самым финишем она свернула направо, и через бензоколонку помчалась в город. К слову сказать, она прискакала последней — наверное, не выдержала позора», — пишет Валеев.

На опубликованных кадрах видно, что лошадь выбежала за пределы ипподрома прямо на проезжую часть. Поскользнувшись, упала на дороге, а после поскакала по встречной полосе, едва не спровоцировав ДТП, благо, водители успели затормозить. Сообщается, что въезд на территорию был открыт для заезжающей машины «скорой помощи».Добавим, что убежавшего скакуна удалось поймать. Он и его жокей отделались легким испугом.