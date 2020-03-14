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В Стерлитамаке, недалеко от здания администрации города, провалился асфальт

Добавлено: 14.03.20
Просмотров: 12
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке, недалеко от здания администрации города, провалился асфальт

Во втором по величине городе Башкирии обвалилась дорога на Проспекте Октября. Удивительно, что дорожное полотно было уложено на деревянные брусья, под которыми пустота. Примечательно, что провал дороги случился примерно в 500 метрах от городской администрации.



Наверно это новая технология, - иронизирует стерлитамакский общественник Дамир Гарифуллин. - Остается только догадывается, какие еще новшества наши дорожники применили на других участках города. Теперь горожане будут передвигаться осторожно, прощупывая впереди дорогу специальной тростью.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Стерлитамак Сити
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