Авария под Уфой: в аварии KIA Cerato и Chevrolet Lacetti пострадали два человека | видео

Жесткая авария произошла сегодня, 14 марта, возле деревни Локотки под Уфой. Здесь столкнулись KIA Cerato и Chevrolet Lacetti. Видео с места ДТП появилось в социальных сетях.



«KIA не пропустил на повороте. В моих родителей въехали. Слава богу, они отделались шоком», — пишет в социальных уфимка Эльвира Утяшева.

Фото: соцсети