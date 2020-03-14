Авария под Уфой: в аварии KIA Cerato и Chevrolet Lacetti пострадали два человека | видео
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Жесткая авария произошла сегодня, 14 марта, возле деревни Локотки под Уфой. Здесь столкнулись KIA Cerato и Chevrolet Lacetti. Видео с места ДТП появилось в социальных сетях.
«KIA не пропустил на повороте. В моих родителей въехали. Слава богу, они отделались шоком», — пишет в социальных уфимка Эльвира Утяшева.
Накануне, 13 марта, в Дюртюлинском районе республики произошло жесткое ДТП. На 10 километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3.
Источник:
gtrk.tv
Фото: соцсети
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