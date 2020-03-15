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В Уфе студент колледжа, представившись "газовиком", обокрал пенсионерку

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе студент колледжа, представившись "газовиком", обокрал пенсионерку

В столице Башкирии добычей 17-летнего подростка, представившимся сотрудником газовой службы, стали 14 тысяч рублей. Именно столько заплатила 86-летняя бабушка за свою доверчивость. По предварительной информацией, незваный гость сообщил женщине, что ему нужно проверить газовой оборудование. Во время "проверки" он сумел стащить деньги.



- Позже пенсионерка, проверив свою заначку, не обнаружила их в положенном месте и сразу сообщила в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний учащийся колледжа и в одно время подрабатывал в организации по установке газоанализаторов. Возможно, навыки тех лет помогли ему профессионально запутать бабушку.

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Это не первый случай, когда в Уфе мошенники представившись сотрудниками газовой службы обкрадывали доверчивых граждан. Так, в Отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе обратился 92-летний пенсионер. Мужчина сообщил о том, что к нему в квартиру позвонили двое неизвестных молодых людей, представились сотрудниками газовой службы. После их ухода мужчина обнаружил пропажу более 12 тысяч рублей. Обратился в полицию. Подробности дерзкого грабежа читайте в нашем материале
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Источник: www.sobkor02.ru
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