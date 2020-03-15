ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
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Накануне вечером, 14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода – по неизвестным причинам 44-летний мужчина находился на проезжей части. Медикам не удалось спасти жизнь пешехода – он скончался в городской больнице.
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Читайте подробности происшествия.
Источник:
gtrk.tv
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