ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице

Накануне вечером, 14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода – по неизвестным причинам 44-летний мужчина находился на проезжей части. Медикам не удалось спасти жизнь пешехода – он скончался в городской больнице.



В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель отечественной легковушки ранее был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Читайте подробности происшествия