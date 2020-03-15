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ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице

Накануне вечером, 14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода – по неизвестным причинам 44-летний мужчина находился на проезжей части. Медикам не удалось спасти жизнь пешехода – он скончался в городской больнице.

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В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель отечественной легковушки ранее был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. 

В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Читайте подробности происшествия.

Источник: gtrk.tv
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