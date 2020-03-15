Под Уфой пенсионер шесть часов насиловал 4-летнюю девочку

В селе Авдон Уфимского района 65-летний мужчина на протяжении шести часов насиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.







Инцидент произошел еще 27 февраля. Спустя неделю, 8 марта с заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей.

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