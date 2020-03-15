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Под Уфой пенсионер шесть часов насиловал 4-летнюю девочку

Добавлено: 15.03.20
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой пенсионер шесть часов насиловал 4-летнюю девочку

В селе Авдон Уфимского района 65-летний мужчина на протяжении шести часов насиловал четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошел еще 27 февраля. Спустя неделю, 8 марта с заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей.

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По словам женщины, преступником оказался ее 65-летний сосед, который издевался над ребенком с 7 утра до 13:00.

Уточняется, что мужчина был задержан. Свою вину он признал.

В Учалинском районе мужчина пробрался в квартиру одной из односельчанок, и, вскрыв дверь отмычкой, и изнасиловал ее. Читайте подробности происшествия

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Источник: gorobzor.ru
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