Массовая авария в Мелеузовском районе: столкнулись «Lada Priora», «Fiat Ducato» и «Hyundai Сreta»

Массовое ДТП с пострадавшим произошло 15 марта вечером в Мелеузовском районе. На автодороге Уфа - Оренбург столкнулись «Lada Priora», «Fiat Ducato» и «Hyundai Сreta»/







По информации ГИБДД РБ, с травмами различной степени госпитализирован водитель отечественного автомобиля — 34-летний житель Мелеуза. Житель Алтайского края, управлявший «Fiat Ducato» и 45-летняя автоледи из Салавата за рулем «Hyundai Сreta» не пострадали. Начато разбирательство.

Накануне вечером, 14 марта, в Учалах на улице Имангуловской

произошло серьезное ДТП

. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода/



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Фото: ГИБДД РБ

Всего 15 марта на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых пострадали 7 человек. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2700 нарушений правил дорожного движения, задержаны 60 нетрезвых водителей, разыскан ранее угнанный автомобиль.