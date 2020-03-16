Массовая авария в Туймазах: на выезде из города столкнулись шесть машин

Крупное ДТП произошло на трассе в Башкирии. Шесть машин столкнулись на выезде из города Октябрьский в сторону Туймазов сегодня утром, 16 марта. Так сообщают очевидцы в соцсетях, где и появилось видео с места происшествия.







Под постом жители республики удивились, почему же с изменением погодных условий водители не соблюдают скоростной режим.

— Не понимаю, видят же люди, что снег выпал, соответственно, нужно манеру езды сменить, не думаю, что прям каждый там на летней был, — говорит Александр. — За скоростью не смотрят, вот и результат.



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Фото: instagram.com / bash.dtp.official