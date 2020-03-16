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В Краснокамском районе нашли тело пропавшего на снегоходе мужчины

Добавлено: 16.03.20
Просмотров: 126
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе нашли тело пропавшего на снегоходе мужчины

Госкомитет по ЧС передает, что поиски потерявшегося в Краснокамском районе мужчины завершены. Сегодня было найдено его тело.

На реке Белой в Краснокамском районе пропал мужчина на снегоходе

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На реке Белой в Краснокамском районе пропал мужчина на снегоходе
Напомним, о пропаже 42-летнего рыбака стало известно накануне. Сообщалось, что он пропал на границе с Татарией, где находился в компании четверых человек из Перми.

Поиски шли с 14 марта, эти дни было известно лишь то, что  он выехал из деревни Саузово на реку Белая. Спасатели обнаружили тело рыбака сегодня, 16 марта.  Обстоятельства происшествия уточняются.
В социальных сетях рассказали о   добром поступке уфимца   на «Лэнд Крузере», который спас девушку от нападения стаи собак.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госкомитет по ЧС
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