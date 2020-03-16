В Краснокамском районе нашли тело пропавшего на снегоходе мужчины

Госкомитет по ЧС передает, что поиски потерявшегося в Краснокамском районе мужчины завершены. Сегодня было найдено его тело.



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Фото: Госкомитет по ЧС

Напомним, о пропаже 42-летнего рыбака стало известно накануне. Сообщалось, что он пропал на границе с Татарией, где находился в компании четверых человек из Перми.Поиски шли с 14 марта, эти дни было известно лишь то, что он выехал из деревни Саузово на реку Белая. Спасатели обнаружили тело рыбака сегодня, 16 марта. Обстоятельства происшествия уточняются.