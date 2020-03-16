Житель Белебея зарезал безногого инвалида

Жуткий случай произошел в Белебее в минувшее воскресенье, 15 марта. В сарае у местного жителя был обнаружен окровавленный труп мужчины, завернутый в тряпки, сообщает издание "КП-Уфа".







Убитым оказался 57-летний мужчина, безногий инвалид первой группы. Вскоре полицейские доставили в отделение 36-летнего хозяина сарая, в котором была обнаружена страшная находка.