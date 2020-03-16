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Житель Белебея зарезал безногого инвалида

Добавлено: 16.03.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Житель Белебея зарезал безногого инвалида

Жуткий случай произошел в Белебее в минувшее воскресенье, 15 марта. В сарае у местного жителя был обнаружен окровавленный труп мужчины, завернутый в тряпки, сообщает издание "КП-Уфа".



Убитым оказался 57-летний мужчина, безногий инвалид первой группы. Вскоре полицейские доставили в отделение 36-летнего хозяина сарая, в котором была обнаружена страшная находка.

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Убийца решил содействовать следствию и признался в том, что жестоко расправился с инвалидом. Он показал стражам порядка, где лежал окровавленный нож, которым он изрезал голову жертвы.

По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело. Душегуба задержали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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