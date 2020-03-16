Житель Белебея зарезал безногого инвалида
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Жуткий случай произошел в Белебее в минувшее воскресенье, 15 марта. В сарае у местного жителя был обнаружен окровавленный труп мужчины, завернутый в тряпки, сообщает издание "КП-Уфа".
Убитым оказался 57-летний мужчина, безногий инвалид первой группы. Вскоре полицейские доставили в отделение 36-летнего хозяина сарая, в котором была обнаружена страшная находка.
По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело. Душегуба задержали.
В Салаватском районе местный житель избил свою возлюбленную. За помощью в полицию и к медикам обратилась сестра пострадавшей
Источник:
www.ufa.kp.ru
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