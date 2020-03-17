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Авария в Абзелиловском районе: на трассе столкнулись два пожилых водителя

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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Авария в Абзелиловском районе: на трассе столкнулись два пожилых водителя

ДТП с пострадавшим случилось 16 марта в полдень в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД РБ, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris» и «Nissan Primera».



В результате столкновения из «Solaris» получили травмы различной степени тяжести пассажирка и водитель — 61-летняя жительница Челябинской области. 70-летний житель Магнитогорска за рулем «Nissan» не пострадал.

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Авария произошла в условиях снегопада. Начато разбирательство.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2400 нарушений правил дорожного движения, задержаны 33 нетрезвых водителя, разыскан один угнанный автомобиль.

Крупное ДТП произошло на трассе в Башкирии. Шесть машин столкнулись на выезде из города Октябрьский в сторону Туймазов, утром, 16 марта

Источник: gtrk.tv
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