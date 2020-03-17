Авария в Абзелиловском районе: на трассе столкнулись два пожилых водителя

ДТП с пострадавшим случилось 16 марта в полдень в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД РБ, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris» и «Nissan Primera».







В результате столкновения из «Solaris» получили травмы различной степени тяжести пассажирка и водитель — 61-летняя жительница Челябинской области. 70-летний житель Магнитогорска за рулем «Nissan» не пострадал.