Авария в Абзелиловском районе: на трассе столкнулись два пожилых водителя
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ДТП с пострадавшим случилось 16 марта в полдень в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД РБ, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris» и «Nissan Primera».
В результате столкновения из «Solaris» получили травмы различной степени тяжести пассажирка и водитель — 61-летняя жительница Челябинской области. 70-летний житель Магнитогорска за рулем «Nissan» не пострадал.
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Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2400 нарушений правил дорожного движения, задержаны 33 нетрезвых водителя, разыскан один угнанный автомобиль.
Крупное ДТП произошло на трассе в Башкирии. Шесть машин столкнулись на выезде из города Октябрьский в сторону Туймазов, утром, 16 марта
Источник:
gtrk.tv
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