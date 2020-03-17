Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание

В региональном МЧС рассказали подробности крупного возгорания в селе Михайловка под Уфой, где огнем занялась площадь в 700 квадратных метров. Напомним, 16 марта в 22:33 на улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание







На место был направлен пожарный поезд из 11 единиц техники и 37 человек личного состава, а также другие экстренные службы. Пожару был присвоен повышенный ранг.