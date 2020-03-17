Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание

В региональном МЧС рассказали подробности крупного возгорания в селе Михайловка под Уфой, где огнем занялась площадь в 700 квадратных метров. Напомним, 16 марта в 22:33 на улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание
На место был направлен пожарный поезд из 11 единиц техники и 37 человек личного состава, а также другие экстренные службы. Пожару был присвоен повышенный ранг.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ, угрозы распространения огня не было. Пожар был локализован в 00:11. Погибших, пострадавших нет. Значительно поврежден пристрой и кровля по всей площади.
Причина пожара устанавливается. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве высказался о загоревшемся на днях особняке Бухартовских в Уфе. Руководитель региона заявил, что не позволит уничтожить памятник культуры - он поручил силовым структурам выяснить причину возгорания.