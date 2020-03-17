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Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание

В региональном МЧС рассказали подробности крупного возгорания в селе Михайловка под Уфой, где огнем занялась площадь в 700 квадратных метров.  Напомним, 16 марта в 22:33 на улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание



На место был направлен пожарный поезд из 11 единиц техники и 37 человек личного состава, а также другие экстренные службы. Пожару был присвоен повышенный ранг.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ, угрозы распространения огня не было.  Пожар был локализован в 00:11.  Погибших, пострадавших нет. Значительно поврежден пристрой и кровля по всей площади.

Причина пожара устанавливается. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

16 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве высказался о загоревшемся на днях особняке Бухартовских в Уфе. Руководитель региона заявил, что не позволит уничтожить памятник культуры - он поручил силовым структурам выяснить причину возгорания.

Источник: gtrk.tv
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