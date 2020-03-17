ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка

В столице Башкирии накануне, 16 марта, произошло ДТП, чуть не унесшее жизнь 11-летнего ребенка. Как сообщила уфимская Госавтоинспекция, подросток направлялся в школу и переходил дорогу, когда его сбила иномарка «Фольксваген Поло», которой управлял 66-летний житель Уфы.
Ребенка в экстренном режиме доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
«66-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», двигаясь по улице 8 Марта, напротив дома №20, при совершении поворота на улицу Айская, допустил наезд на 11-летнего мальчика, который направлялся в школу и переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.
14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода – по неизвестным причинам 44-летний мужчина находился на проезжей части.