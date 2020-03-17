Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка

ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
ДТП в Уфе: на светофоре водитель «Фольксваген Поло» сбил подростка

В столице Башкирии накануне, 16 марта, произошло ДТП, чуть не унесшее жизнь 11-летнего ребенка. Как сообщила уфимская Госавтоинспекция, подросток направлялся в школу и переходил дорогу, когда его сбила иномарка «Фольксваген Поло», которой управлял 66-летний житель Уфы.



Ребенка в экстренном режиме доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание

Читайте также:

Под Уфой в селе Михайловка загорелось двухэтажное производственное здание
«66-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», двигаясь по улице 8 Марта, напротив дома №20, при совершении поворота на улицу Айская, допустил наезд на 11-летнего мальчика, который направлялся в школу и переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.
14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошло серьезное ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил пешехода – по неизвестным причинам 44-летний мужчина находился на проезжей части.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
Происшествия
ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку
Происшествия
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами «Фольксваген Поло» погибла женщина
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами «Фольксваген Поло» погибла женщина
ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины
Происшествия
ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
ДТП в Уфе: водитель «Деу Матиз» насмерть сбил пешехода на улице Пугачева
Происшествия
ДТП в Уфе: водитель «Деу Матиз» насмерть сбил пешехода на улице Пугачева
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
Происшествия
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: