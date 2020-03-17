В Уфе доставщик цветов "сплавил" чужой букет из 51 розы случайным прохожим

В Уфе задержали подозреваемого, который похитил чужой заказ с целью обогащения. Накануне в полицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестный похитил букет цветов из 51 белой розы, который она заказала, но так и не дождалась.







Стоимость причиненного ущерба составила более 3000 рублей.



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Как установили полицейские, уфимка заказала цветы и решила воспользоваться услугой доставки. Однако таксист службы доставки розы забрал, но до заказчика их не довез. По пути находчивый мужчина решил продать букет случайным прохожим.Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний житель Орджоникидзевского района. Мужчина букет роз продал случайным людям, а вырученные деньги уже успел потратить на личные нужды. Теперь ему грозит уголовное наказание, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.