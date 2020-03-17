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В Башкирии с оскорблениями вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова столкнулся не один человек

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Башкирии с оскорблениями вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова столкнулся не один человек

Параолимпийская чемпионка Оксана Савченко, столкнувшаяся с грубостью вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова, получила около 15 жалоб на аналогичное его поведение с другими людьми. Об этом спортсменка сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».



Она пояснила, что жалобы поступают ей в личные сообщения, в том числе от директоров других спортивных учреждений, которые посещал вице-премьер.

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Случай не первый, не единичный. Подходили директора школ, рассказывали, что вместо вопроса, чем помочь, начинаются вопросы, почему зеркало не так висит, что не так с прической»,— отметила она, комментируя отзывы о вице-премьере.
- Те, кто поделился отзывами, не сообщали об этом публично, так как боятся, «потому что он — чиновник, у него есть связи». «Думают, а то придут другие люди и уволят меня с этой работы. И, к сожалению, так тоже происходит»,— отметила Оксана Савченко.
Спортсменка сообщила, что глава Башкирии Радий Хабиров, которому она писала письмо с предложением сформировать комиссию по этике для анализа таких случаев, на него пока не ответил. Она пояснила, что хотя приняла извинения вице-премьера после инцидента, все еще ожидает реакции его работодателя.
- Пока итог один: работодатель никак не наказал сотрудника. Если поступит ответ, я его обязательно опубликую. Если будет отписка, замнем эту тему, и все поймут, что такое отношение у нас к людям»,— отметила она.


В минувшую субботу Ирек Сагитов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменки. Он приехал с визитом в новый бассейн микрорайона Инорс в Уфе, но был разочарован, что его никто не встретил. Пройдя в бассейн в верхней одежде и уличной обуви, вице-премьер обратился к Оксане Савченко, тренировавшей детей-спортсменов, со словами: «Задницу оторви и подойди сюда». Тренер опубликовала возмущенный отзыв об этом визите в социальной сети Instagram.

Источник: www.kommersant.ru
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