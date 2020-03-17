В Башкирии с оскорблениями вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова столкнулся не один человек
Параолимпийская чемпионка Оксана Савченко, столкнувшаяся с грубостью вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова, получила около 15 жалоб на аналогичное его поведение с другими людьми. Об этом спортсменка сообщила сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».
Она пояснила, что жалобы поступают ей в личные сообщения, в том числе от директоров других спортивных учреждений, которые посещал вице-премьер.
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В минувшую субботу Ирек Сагитов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортсменки. Он приехал с визитом в новый бассейн микрорайона Инорс в Уфе, но был разочарован, что его никто не встретил. Пройдя в бассейн в верхней одежде и уличной обуви, вице-премьер обратился к Оксане Савченко, тренировавшей детей-спортсменов, со словами: «Задницу оторви и подойди сюда». Тренер опубликовала возмущенный отзыв об этом визите в социальной сети Instagram.