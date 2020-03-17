Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе студент-ветеринар в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

В Уфе студент-ветеринар в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 7
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе студент-ветеринар в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

В башкирской столице произошло разбойное нападение на офис микрозаймов. Неизвестный воспользовался «масочным режимом» и попытался похитить деньги из кассы. Однако на след преступника быстро вышли сотрудники правоохранительных органов.



Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, налетчиком оказался 24-летний студент-ветеринар из Благоварского района. Скрыв лицо медицинской маской и вооружившись ножом, молодой парень напал на офис микрозаймов. Сотрудница офиса, которая уже не первый раз подвергается ограблению, отдала 10 тысяч рублей из кассы.

В Уфе водитель маршрутки решил защититься от коронавируса радикальным способом

Читайте также:

В Уфе водитель маршрутки решил защититься от коронавируса радикальным способом
Сам грабитель не был пьян и отдавал отчет своим действиям. Однако для чего именно студент совершил преступление, он сам не понимает. Теперь подозреваемому грозит серьёзное наказание до 10 лет лишения свободы.

8 марта, в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая флористам металлической зажигалкой. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на такой поступок его толкнуло желание поздравить сожительницу с Международным женским днем

Источник: bash.news
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

8 марта в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая зажигалкой
Происшествия
8 марта в Туймазинском районе мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая зажигалкой
В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов
Происшествия
В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов
В Туймазинском районе мужчина угрожая ножом ограбил офис микрофинансирования
Происшествия
В Туймазинском районе мужчина угрожая ножом ограбил офис микрофинансирования
В Уфе преступник угрожая ножом ограбил офис микрозаймов
Происшествия
В Уфе преступник угрожая ножом ограбил офис микрозаймов
В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования
Происшествия
В Дюртюлинском районе рецидивист попытался ограбить офис микрофинансирования
В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования
Происшествия
В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования
В Ишимбае мужчина в маске напал с ножом на продавца магазина
Происшествия
В Ишимбае мужчина в маске напал с ножом на продавца магазина
В Салавате ограбили офис микрозаймов
Происшествия
В Салавате ограбили офис микрозаймов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: