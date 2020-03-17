В Уфе студент-ветеринар в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

В башкирской столице произошло разбойное нападение на офис микрозаймов. Неизвестный воспользовался «масочным режимом» и попытался похитить деньги из кассы. Однако на след преступника быстро вышли сотрудники правоохранительных органов.







Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, налетчиком оказался 24-летний студент-ветеринар из Благоварского района. Скрыв лицо медицинской маской и вооружившись ножом, молодой парень напал на офис микрозаймов. Сотрудница офиса, которая уже не первый раз подвергается ограблению, отдала 10 тысяч рублей из кассы.

Фото: из открытых источников