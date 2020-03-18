Авария в Куюргазинском районе: на трассе столкнулись Infiniti и грузовая «ГАЗель»
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Накануне, 17 марта, в Куюргазинском районе республики произошло жёсткое ДТП. На 264 километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись Infiniti fx под управлением 34-летнего водителя и грузовая «ГАЗель».
Как рассказали в республиканском ГИБДД, в результате аварии травмы получил 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ», его госпитализировали.
ДТП с пострадавшим случилось 16 марта в полдень в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД РБ, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris» и «Nissan Primera»
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Источник:
gtrk.tv
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