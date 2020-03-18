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Авария в Куюргазинском районе: на трассе столкнулись Infiniti и грузовая «ГАЗель»

Добавлено: 18.03.20
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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Авария в Куюргазинском районе: на трассе столкнулись Infiniti и грузовая «ГАЗель»

Накануне, 17 марта, в Куюргазинском районе республики произошло жёсткое ДТП. На 264 километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись Infiniti fx под управлением 34-летнего водителя и грузовая «ГАЗель». 



Как рассказали  в республиканском ГИБДД, в результате аварии травмы получил 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ», его госпитализировали. 

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Добавим, что за сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых пострадали 11 человек. 

ДТП с пострадавшим случилось 16 марта в полдень в Абзелиловском районе. По данным ГИБДД РБ, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись встречные «Hyundai Solaris» и «Nissan Primera»

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Источник: gtrk.tv
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