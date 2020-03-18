Авария в Куюргазинском районе: на трассе столкнулись Infiniti и грузовая «ГАЗель»

Накануне, 17 марта, в Куюргазинском районе республики произошло жёсткое ДТП. На 264 километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись Infiniti fx под управлением 34-летнего водителя и грузовая «ГАЗель».







Как рассказали в республиканском ГИБДД, в результате аварии травмы получил 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ», его госпитализировали.



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