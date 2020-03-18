В промзоне Нефтекамска обнаружили труп мужчины

В Нефтекамске спасатели обнаружили труп мужчины на месте пожара, вспыхнувшего в постройке в промзоне. Об этом сообщает портал «Пронефтекамск». Известно, что инцидент произошел на улице Техснабовской еще 15 марта.







В Следственном комитете Башкирии ГорОбзор.ру сказали, что на данный момент проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По факту обнаружения тела мужчины в г. Нефтекамске проводится доследственная проверка, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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