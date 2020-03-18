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В Уфе задержали гаишников-коррупционеров

Добавлено: 18.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали гаишников-коррупционеров

В Уфе задержали двух сотрудников ГАИ, которые потребовали взятку у водителя автомобиля. Об этом сообщил сегодня, 18 марта, источник в правоохранительных органах.



— Эти сотрудники по инструкции должны были следить за городскими ямами и сообщать о них чиновникам. А вместо этого они вчера, 17 марта, остановили водителя, который превысил скорость, и пробили его паспортные данные. Выяснили, что у этого человека водительские права просрочены, и потребовали от него взятку в 20 тысяч рублей, — отметил информатор.

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Мужчина, по словам источника, сообщил своим вымогателям, что денег с собой у него нет и они хранятся только на карте.
— Сотрудники ГАИ разрешили ему снять деньги с карты. Он так и сделал. В банкомате снял деньги, взял квитанцию о снятии, сфотографировал их и позвонил в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, входит наравне с ГАИ в МВД. — Прим. ред.) и сказал, что ваши сотрудники у меня вымогают деньги. Те приехали, сняли на камеру передачу взятки, а вымогателей скрутили.
Материалы дела передали в Следственный комитет Башкирии, который и проводит проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: ufa1.ru
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