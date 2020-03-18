В Уфе задержали гаишников-коррупционеров

В Уфе задержали двух сотрудников ГАИ, которые потребовали взятку у водителя автомобиля. Об этом сообщил сегодня, 18 марта, источник в правоохранительных органах.







— Эти сотрудники по инструкции должны были следить за городскими ямами и сообщать о них чиновникам. А вместо этого они вчера, 17 марта, остановили водителя, который превысил скорость, и пробили его паспортные данные. Выяснили, что у этого человека водительские права просрочены, и потребовали от него взятку в 20 тысяч рублей, — отметил информатор.

— Сотрудники ГАИ разрешили ему снять деньги с карты. Он так и сделал. В банкомате снял деньги, взял квитанцию о снятии, сфотографировал их и позвонил в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, входит наравне с ГАИ в МВД. — Прим. ред.) и сказал, что ваши сотрудники у меня вымогают деньги. Те приехали, сняли на камеру передачу взятки, а вымогателей скрутили.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram