Недалеко от Агидели двое мужчин спасли от гибели рыбаков из Пермского края

В Башкирии двое друзей спасли горе-рыбаков недалеко от города Агидель. Любители экстремальной весенней рыбалки приехали сюда из Пермского края. Несмотря на предупреждения местных рыбаков, они все-таки вышли на тонкий лед.







Классическая зимняя рыбалка в Башкирии чуть не закончилась трагедией с двумя трупами. Накануне утром на реке Апаиш около Агидели местные рыбаки встретили компанию мужчин, которые приехали сюда из Пермского края. Они поинтересовались: где здесь можно хорошо порыбачить. На что получили ответ - лед тонкий, рисковать и выходить на него смысла нет.