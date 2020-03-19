В Сибае произошло групповое изнасилование пенсионерки

В башкирском городе Сибае местные жители избили и надругались над 65-летней женщиной. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.







Пенсионерка обратилась в один из отделов полиции ранним утром 14 марта. Она рассказала сотрудникам, что два часа назад ее изнасиловали и избили знакомые – 38-летний и 25-летний мужчины. Все случилось после совместного застолья с распитием спиртного в квартире потерпевшей.