В Давлекановском районе работнице закрутило кисть руки в шнек фаршемесильной машины

В «Давлеканском комбинате мясных продуктов» произошел несчастный случай – сотрудница получила тяжелую травму предплечья. Инцидент произошел еще в канун Нового года – 28 декабря.







Как оказалось, во время уборки 44-летняя потерпевшая решила убрать остатка мяса в фаршемесильной машине, в то же время механизм резко заработал – кисть женщины закрутило в шнеки. Оказалось, ее коллега, протирая оборудования, случайно нажала на пульт управления. Женщину экстренно доставили в больницу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram