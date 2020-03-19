В Давлекановском районе работнице закрутило кисть руки в шнек фаршемесильной машины

В «Давлеканском комбинате мясных продуктов» произошел несчастный случай – сотрудница получила тяжелую травму предплечья. Инцидент произошел еще в канун Нового года – 28 декабря.
Как оказалось, во время уборки 44-летняя потерпевшая решила убрать остатка мяса в фаршемесильной машине, в то же время механизм резко заработал – кисть женщины закрутило в шнеки. Оказалось, ее коллега, протирая оборудования, случайно нажала на пульт управления. Женщину экстренно доставили в больницу.
Гострудинспекция выявила множественные нарушения в работе организации. В частности конструктивные недостатки оборудования, неудовлетворительная организация работ, нарушение сотрудниками инструкций по охране труда. Они и названы причинами несчастного случая.