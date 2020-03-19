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В Кармаскалинском районе в пристрое к дому заживо сгорел мужчина

Добавлено: 19.03.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе в пристрое к дому заживо сгорел мужчина

В деревне Сахаево Кармаскалинского района 18 марта произошел пожар, унесший жизнь 51-летнего местного жителя.  Возгорание возникло в  дощатом пристрое к кирпичному дому на улице Мажита Гафури.



На место незамедлительно направились спасатели МЧС Башкирии и добровольные пожарные команды населенного пункта.

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К несчастью, в огне погиб 51-летний мужчина – его останки обнаружили пожарные на пепелище пристроя. Причины трагедии и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

В региональном МЧС рассказали подробности крупного возгорания в селе Михайловка под Уфой, где огнем занялась площадь в 700 квадратных метров.  Напомним, 16 марта в 22:33 на улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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