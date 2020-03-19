В Кармаскалинском районе в пристрое к дому заживо сгорел мужчина
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В деревне Сахаево Кармаскалинского района 18 марта произошел пожар, унесший жизнь 51-летнего местного жителя. Возгорание возникло в дощатом пристрое к кирпичному дому на улице Мажита Гафури.
На место незамедлительно направились спасатели МЧС Башкирии и добровольные пожарные команды населенного пункта.
В региональном МЧС рассказали подробности крупного возгорания в селе Михайловка под Уфой, где огнем занялась площадь в 700 квадратных метров. Напомним, 16 марта в 22:33 на улице Революционной загорелось двухэтажное производственное здание
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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