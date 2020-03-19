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В Бирском районе водитель попытался уйти от погони патруля ДПС | видео

Добавлено: 19.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе водитель попытался уйти от погони патруля ДПС | видео

Накануне ночью экипаж ГИБДД Бирского района устроил погоню за водителем «четырнадцатой», который проигнорировал требование об остановке. Автовладелец прибавил скорость и пытался уйти от преследования, многократно нарушив правила дорожного движения и едва не спровоцировав аварию. 



Нарушителя удалось задержать. Им оказался 23-летний житель Бирска, медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян.

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«Теперь за управление в нетрезвом состоянии водителю грозит административный штраф до 30 000 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Сюда добавится штраф за невыполнение законного требования сотрудников полиции об обстановке транспортного средства, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — также штраф или арест на срок до 15 суток», — отметил руководитель республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов. 

Источник: gtrk.tv
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