В Бирском районе водитель попытался уйти от погони патруля ДПС | видео

Накануне ночью экипаж ГИБДД Бирского района устроил погоню за водителем «четырнадцатой», который проигнорировал требование об остановке. Автовладелец прибавил скорость и пытался уйти от преследования, многократно нарушив правила дорожного движения и едва не спровоцировав аварию.







Нарушителя удалось задержать. Им оказался 23-летний житель Бирска, медицинское освидетельствование показало, что парень был пьян.

«Теперь за управление в нетрезвом состоянии водителю грозит административный штраф до 30 000 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Сюда добавится штраф за невыполнение законного требования сотрудников полиции об обстановке транспортного средства, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — также штраф или арест на срок до 15 суток», — отметил руководитель республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.