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Недалеко от Стерлитамака грузовик Isuzu врезался в КамАЗ с прицепом | видео

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Недалеко от Стерлитамака грузовик Isuzu врезался в КамАЗ с прицепом | видео

Серьезное ДТП с участием двух грузовиков произошло 19 марта в час дня под Стерлитамаком. По данным ГИБДД РБ, на трассе Уфа-Оренбург столкнулись грузовик Isuzu и грузовой КамАЗ с прицепом.



Известно, что КамАЗ ехал впереди японского грузовика. В результате ДТП госпитализирован водитель Isuzu — 24-летний уфимец. Управлявший КамАЗом 30-летний житель Стерлибашевского района не пострадал.

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Добавим, что 19 марта на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 2500 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.

Накануне ночью экипаж ГИБДД Бирского района устроил погоню за водителем «четырнадцатой», который проигнорировал требование об остановке

Источник: gtrk.tv
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