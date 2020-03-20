Недалеко от Стерлитамака грузовик Isuzu врезался в КамАЗ с прицепом | видео
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Серьезное ДТП с участием двух грузовиков произошло 19 марта в час дня под Стерлитамаком. По данным ГИБДД РБ, на трассе Уфа-Оренбург столкнулись грузовик Isuzu и грузовой КамАЗ с прицепом.
Известно, что КамАЗ ехал впереди японского грузовика. В результате ДТП госпитализирован водитель Isuzu — 24-летний уфимец. Управлявший КамАЗом 30-летний житель Стерлибашевского района не пострадал.
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Источник:
gtrk.tv
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