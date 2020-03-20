В Октябрьском обнаружили тело мужчины зверски убившего собственную жену

Чудовищное убийство жительницы Октябрьского поставило на уши весь город. Мать двоих детей зарезал и расчленил бывший супруг Семен К. (имя изменено, - прим.ред) в Парке Победы. Ее изуродованное тело лежало у вечного огня.



Сестра погибшей Регина Б. (имя изменено, - прим.ред) рассказала о произошедшем в социальных сетях. Она обратилась ко всем жителям города с просьбой отыскать преступника. После ее призыва в местных пабликах разлетелась фотография бывшего мужа.Как стало известно, в поисках теперь нет смысла. Мужчину нашли мертвым. По предварительным данным, Семен покончил с собой.У погибшей остались сиротами двое детей, 10 и 19 лет. Женщину похоронили вчера, в родном городе.