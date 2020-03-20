В Чишмах женщина угрожала приставам топором и шприцем | видео

Хозяйка частного дома отказалась пускать кого-либо на свою территорию, когда к ней приехали приставы для приведения в исполнение решение суда. Она не отозвала от ворот собаку, а когда пса все-таки удалось успокоить с помощью снотворного, женщина стала угрожать сотрудникам сначала шприцом, а потом взяла в руки топор.





—Буду сидеть, но я убью вас всех! Я сделаю всё, чтобы сделать так! Убью! Убью! — были ее слова.



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Негостеприимную хозяйку удалось обезвредить, но успокоилась она не сразу. Женщина решила взорвать свой собственный дом и велела младшему ребенку открыть газ. К счастью, приставам удалось предотвратить угрожающую трагедию.Произошел конфликт из-за вступления дальних родственников в права наследования на жилище. Они как же присутствовали при инциденте, потому что пришли вместе с приставами для разделения дома, на которое суд предоставил им разрешение.В результате нападений никто не пострадал, но женщине за противоправные действия ей предстоит ответить. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.