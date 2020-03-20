В Уфе невменяемый мужчина бросился под колеса автобуса | видео

В Уфе кондукторы пассажирского транспорта спасли мужчину, который забрался под НефАЗ на одной из остановок города. Видео инцидента прислали в редакцию “Вестей” подписчики.





На кадрах видно, как среднего возраста мужчина, предположительно, в невменяемом состоянии, забирается под пассажирский автобус, который уже трогается. Водителя успевают предупредить, и он вовремя останавливается. Две женщины, предположительно, кондуктор и пассажир из другого автобуса, помогли кинувшемуся под автобус человеку выбраться и отчитали за глупый поступок.

-Ты что творишь! Вылезай, кого ты подставляешь?

Вставший на ноги возмутитель спокойствия некоторое время еще побродил по проезжей части и пытался пообщаться с водителем другого автобуса. Что стало с ним дальше – не сообщается. Звук из видео убран по причине наличия нецензурной брани.