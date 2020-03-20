В Уфе школьник получил рваную рану ноги на детской площадке

В Уфе школьник получил рваную рану ноги, упав на стекло во время прогулки по детской площадке. Об инциденте возле дома №10 по улице Комсомольская рассказали подписчики одной из уфимских пабликов в Инстаграм.



По словам авторов публикации, детская площадка во дворе была демонтирована управляющей компанией из-за несоответствия нормам ГОСТа. Однако после демонтажа остались торчащие установки бывших качелей и другие опасные элементы. На все обращения поставить новую площадку, жилищники предлагают гулять детям в соседних дворах, пишут пользователи. По их мнению, бездействие управляющих компаний Советского района и привело к травмированию одного из детей местных жителей.