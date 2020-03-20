В Абзелиловском районе, на перекопанной дороге, в грязи едва не утонула беременная лошадь

В посёлке Северный в Абзелиловском районе Башкирии обнаружили шокирующую находку. На перекопанной дороге, которая с таянием снега превратилась в грязевое месиво, застряла беременная лошадь. Несчастная никак не могла выбраться сама, поэтому местные жители пришли на помощь животному.







Как рассказывают очевидцы, ещё прошлым летом дорогу перекопали, чтобы проложить трубы под воду. Однако заделать получившиеся дыры не посчитали нужным, земля начала осыпать, образуя грязевую трясину. Жители посёлка установили небольшой мост, но, видимо, лошадь не смогла пройти по нему.