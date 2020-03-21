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В Белебее из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 100 человек

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 100 человек

В Башкирии 3 единицы техники и 7 сотрудников МЧС привлеклись к тушению пожара. По информации ГУ МЧС по Башкирии, в многоквартирном доме города Белебей сработала пожарная сигнализация. Увы, один человек все-таки пострадал.



Пожар начался днем в жилом пятиэтажном доме. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Оказалось, что на первом этаже началось задымление.

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Газодымозащитная служба эвакуировала из дома 100 человек, среди них было пятеро детей. Через несколько минут пожар потушили. Пострадал мужчина 1990 года рождения, его сразу доставили в городскую больницу.

В деревне Сахаево Кармаскалинского района 18 марта произошел пожар, унесший жизнь 51-летнего местного жителя.  Возгорание возникло в  дощатом пристрое к кирпичному дому

Источник: bash.news
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