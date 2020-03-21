В Белебее из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 100 человек

В Башкирии 3 единицы техники и 7 сотрудников МЧС привлеклись к тушению пожара. По информации ГУ МЧС по Башкирии, в многоквартирном доме города Белебей сработала пожарная сигнализация. Увы, один человек все-таки пострадал.







Пожар начался днем в жилом пятиэтажном доме. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Оказалось, что на первом этаже началось задымление.